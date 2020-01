Atleta guaçuano fica em segundo lugar na 67ª Corrida de São Silvestre realizada em Conchal

Na terça-feira, dia 31 de dezembro, a equipe de pedestrianismo CORUG/SET participou da 67ª Corrida de São Silvestre, prova “Antonio Paulo Filho”, em Conchal. O trajeto de 7,2 km teve largada e chegada defronte ao Ginásio Municipal de Esportes e 402 atletas concluíram a corrida.

No total, foram conquistados pelos atletas guaçuanos onze pódios nas faixas etárias e um no geral, que foi o segundo lugar de Edmilson Nunes Amorim no masculino. Agora, a equipe treinada por Aparecido Risso só volta a competir em fevereiro.

A equipe de pedestrianismo CORUG / SET conta com o apoio das empresas Supermercados Big Bom, Sonia Esportes e Ótica Líder.

Resultados feminino:

– Letícia C. B. Pedroso – 14ª geral – 3ª colocada faixa etária 35/39 anos – Tempo: 37min17seg

– Neusa da Aparecida Silvério – 17ª geral – 1ª colocada faixa etária 55/59 anos – T: 37min59seg

– Therezinha Bartarin – 23ª geral – 2ª colocada faixa etária 60/99 anos – T: 38min46seg

– Maria Inêz Vitisin Sarto – 24ª geral – 1ª colocada faixa etária 50/54 anos – T: 39min10seg

– Luciana dos Reis G. Firmino – 27ª geral – 2ª colocada faixa etária 45/49 anos – T: 39min42seg

– Alzira dos Santos Ramos – 81ª geral – 4ª colocada faixa etária 60/99 – T: 50min46seg

Resultados masculino:

– Edmilson Nunes Amorim – 2º colocado geral – T: 23min37seg

– Peterson William Vinagre – 7º geral – 1º colocado faixa etária 16/19 anos – T: 25min54seg

– Fabinho Souza – 8º geral – 1º colocado faixa etária 30/34 anos – T: 26min15seg

– Moisés José Pinto – 16º geral – 3º colocado faixa etária 35/39 anos – T: 27min22seg

– Edson Rogério da Silva – 18º geral – 4º colocado faixa etária 35/39 anos – T: 27min27seg

– Fabiano Araújo – 23º geral – 2º colocado faixa etária 40/44 anos – T: 27min52seg

– Aparecido Risso – 28º geral – 1º colocado faixa etária 50/54 anos – T: 28’26”

– Wesley Roberto Vinagre – 47º geral – 2º colocado faixa etária 20/24 anos – 30min08seg

– Donizete de Souza – 96º geral – 5º colocado faixa etária 55/59 anos – T: 33min33seg

– Carlos Roberto Marques – 108º geral – 4º colocado faixa etária 60/99 anos – T: 34min29seg

– Divino de Oliveira – 244º geral – 21º colocado faixa etária 60/99 anos – T: 47min15seg

