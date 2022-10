Atletas de Artur Nogueira conquistam ouro e bronze em Campeonato Paulista de Judô

Lucas Silva e Miguel Sena medalharam neste final de semana, em Araras;

município foi representado por 5 atletas na competição estadual_

Atletas do Projeto Judô Esporte Social, de Artur Nogueira, voltaram a

medalhar neste final de semana. O Ginásio de Esportes Nelson Ruegger,

de Araras, recebeu centenas de judocas de todo o Estado de São Paulo na

grande final do Campeonato Paulista Aspirante.

Artur Nogueira foi representada por cinco atletas, que trouxeram para

casa uma medalha ouro, uma de bronze, além de classificação para

competições futuras. O projeto é mantido pela Prefeitura, por meio da

Secretaria de Esporte e Lazer.

O evento teve início no sábado (15), com as disputas das categorias

sub15, sub18 e adulto. No domingo (16), lutaram as categorias sub9 e

sub11. Todos os participantes nogueirenses conquistaram as vagas para a

final do Paulista no decorrer do ano, através da Copa São Paulo, Open

Aspirante e das fases Regional e Inter Regional do Paulista.

“Independente das medalhas, classificar para um Campeonato dessa

magnitude é motivo de muito orgulho para nossa cidade. Em nome da

administração Lucas Sia, parabenizo o atleta Lucas pelo título de

Campeão, Miguel pelo Bronze e classificação para o Meeting, e

parabenizo todos os judocas que suaram para honrar nossa cidade”,

destaca o secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues.

BRONZE NO SÁBADO

Os primeiros a subirem no tatame foram Miguel Braga Sena (sub18 Meio

Médio) e Iago Vieira de Araújo (Sub18 Meio Leve). Miguel garantiu a

vaga para a fase final devido ao titulo de Vice Campeão do Open

Aspirante, realizado em Ribeirão Preto no mês de maio. Fez uma luta

muito boa em sua estreia, mas acabou derrotado no último segundo do

Golden Score (prorrogação).

Com a derrota, Miguel foi para a repescagem sonhando com o pódio.

Trilhando um caminho de quatro vitórias seguidas, todas por Ippon

(pontuação máxima), Miguel se redimiu da primeira luta e conquistou a

medalha de bronze. Junto com a medalha venho a classificação para o

Meeting Inter Estadual, que será realizado em Brusque (SC) no mês de

novembro.

“Miguel hoje conheceu na pele o significado da palavra resiliência.

Superou o nervosismo, o cansaço e adversários muito qualificados. A

medalha de Bronze venho para coroar todo o trabalho realizado nessa

temporada”, explica o professor, Rodolpho Lavoura. “Agora Miguel

representará o Estado de São Paulo durante o Meeting Interestadual em

Santa Catarina”, completa Lavoura.

Iago Araujo conquistou a vaga para a final ao conquistar o Bronze no

Campeonato Regional e o Bronze no Campeonato Inter Regional. O

nogueirense estreou com uma bela vitória por Ippon, mas acabou

derrotado na segunda luta. Na repescagem, foi derrotado pelo atleta de

Campinas.

OURO NO DOMINGO

Lucas Santos Silva (Sub9 Médio) foi o primeiro nogueirense a lutar no

domingo. O jovem de oito anos conquistou a vaga para a fase final após

ser Campeão Regional e Campeão Inter Regional. Na primeira luta,

venceu por Ippon o judoca de Guaíra. Venceu a segunda por Ippon contra

o judoca de Marília. Na semifinal, venceu por ippon o judoca de São

José dos Campos. Na final, venceu por ippon o judoca de Campinas e

ficou com o título de Campeão Paulista.

“Apesar da pouca idade, Lucas possui uma energia competitiva muito

grande. Durante o ano todo perdeu apenas uma luta por contusão. Hoje é

dia de comemorar com a família, e amanhã dividirá a conquista com

seus amigos de treino”, comemora o professor Rodolpho.

João Gustavo Marques de Assis (Sub11 Ligeiro) e Gabriel Kurt Franze

(Sub11 Leve) também marcaram presença na grande final do Campeonato

Paulista. João Gustavo perdeu para o judoca de São José dos Campos e

Gabriel perdeu para o judoca de Mogi das Cruzes. Ambos não obtiveram

classificação.