ATLETAS DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO RECEBEM VISITA DE OBSERVADOR TÉCNICO DO MACABI HOLAMBRA

Em mais um passo para o desenvolvimento e formação esportiva, cerca de 100 crianças e adolescentes, de 7 a 15 anos, do PAF (Programa Atleta do Futuro), participaram na terça-feira, 14 de maio, de uma avaliação com o observador técnico Heitor Camjú, do Macabi de Holambra, uma das principais equipes de base da região. A iniciativa totalmente gratuita, sem custo algum para o município, foi conduzida pelo técnico Júlio Duque, com o objetivo de detectar o potencial de desenvolvimento dos atletas.

“Quero agradecer pelo acolhimento e parabenizar os atletas selecionados para esse período de avaliação. Desejo boa sorte a todos e àqueles atletas que ainda não foram selecionados para esse período, que continuem nesse empenho do dia a dia”, comentou Heitor. “Em um futuro próximo estaremos de portas abertas para que outros atletas tenham essa oportunidade também”, concluiu.

Em desenvolvimento desde novembro de 2021, o PAF tem por objetivo pensar para além dos muros da escola, ao contribuir na formação de crianças e adolescentes com valores como ética, superação, autoestima e socialização, de modo a ajudar o aluno a se desenvolver de modo pleno, e transformar a sua vida por meio do esporte.

Atualmente, o programa atende cerca de 250 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, entre atividades de voleibol, vôlei de areia, futebol e futsal. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Departamento de Esportes e Lazer, com o Sesi-SP.

Os interessados em participar devem entrar em contato através do WhatsApp: (19) 3896-4762, ou procurar o Departamento de Esportes e Lazer, localizado na Rua Euclides Constantino, s/n – Vila Rica II.