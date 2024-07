Prefeitura de Mogi Guaçu lança plataforma de gestão e automação de processos urbanísticos

Licenças, habite-se e outros 26 serviços da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano poderão ser solicitados pela Aprova Guaçu

Engenheiros, arquitetos e responsáveis técnicos já podem solicitar serviços da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Mogi Guaçu de forma 100% digital e pela internet, sem necessidade de deslocamento até a prefeitura.

Com o objetivo de agilizar os serviços, a prefeitura implantou a Aprova Guaçu, uma plataforma de gestão e automação de processos no setor público, que substitui o requerimento e a análise realizados de forma manual pelo digital e online.

Para o secretário de Planejamento e Infraestrutura, Eduardo Manfrin Schimidt, o objetivo é acompanhar as demandas dos cidadãos por serviços públicos mais ágeis e acessíveis, alinhados com as melhores práticas de gestão urbana e cidades inteligentes.

Segundo ele, a tecnologia melhora o tempo de resposta ao requerente à medida que libera os servidores de tarefas manuais e repetitivas, como a conferência de documentos e a emissão de pareceres.

“Os profissionais requerentes terão acesso à informações atualizadas de seus processos e poderão realizar solicitações, pagamentos e envio de documentos de forma digital, a qualquer momento e de qualquer lugar”, explica Eduardo.

O criador da plataforma e CEO da Aprova, Marco Antonio Zanatta, considera uma estratégia essencial dos órgãos públicos oferecer serviços públicos digitais para a população, que já está adaptada à tecnologia e possui uma rotina online consumindo serviços cada vez mais ágeis no setor privado.

“A plataforma acelera o atendimento porque torna automático etapas que podem facilmente ser realizadas pelo sistema, reduzindo o risco de falhas e extravios, dando mais transparência ao requerente em todo atendimento”, conclui.

Como utilizar a Aprova Guaçu

Na quarta-feira (03/07), às 9h30, acontece a cerimônia presencial de lançamento da Aprova Guaçu. O evento será realizado no auditório 2 da Associação Comercial de Mogi Guaçu, localizada na Rua Doutor Luiz Anhaia Melo, 260, Centro.

Toda a população está convidada. Para participar basta preencher o formulário: https://forms.office.com/r/buJC8VVam6.

Na semana seguinte, no dia 10/07, acontece o treinamento para ensinar a usar a plataforma. A transmissão será ao vivo pelo Youtube, às 19 horas.

Para acompanhar, acesse o link https://link.aprova.com.br/mogiguacu e clique em Definir Lembrete para receber a notificação quando o treinamento começar.

Nesta primeira etapa da modernização, 28 serviços digitais estão disponíveis na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Mogi Guaçu. São eles:

Alvará de Obras

Habite-se

Autorização para Instalação de Tapume

Renovação de Alvará de Obra

Cancelamento Total do Alvará de Obras

Transferência de Propriedade

Transferência de Responsável Técnico

Inclusão, Alteração ou Cancelamento de Numeração Predial

Regularização por Anistia

Aprovação de Desdobro/Desmembramento/Englobamento

Certidão de Uso e Ocupação do Solo com Declaração de Manifestação Ambiental

Certidão de Uso e Ocupação do Solo

Diretrizes Urbanísticas

Certidão de Confrontação

Licença para Publicidade Visual

Licença para Propaganda Sonora

Licença para Publicidade em Veículos

Licença para Distribuição de Materiais Publicitários

Licença para Outras Publicidades

Licença para Publicidade por meio de Projeção de Filmes, Dispositivos ou Similares

Anuência para Retificação de Área

Concessão ou Permissão de Uso de Área Pública

Outros tipos de solicitações urbanísticas

Aprovação Prévia de Loteamento

Aprovação Definitiva de Loteamento

Comunicação de início de Obras de Loteamento

Comunicação de Encerramento e Solicitação de Entrega de Obras

Regularização Fundiária (REURB)

Para utilizar o sistema é preciso acessar e fazer o cadastro gratuito no site: https://mogiguacu.aprova.com.br/.

Em caso de dúvidas na utilização, o usuário deve recorrer ao suporte técnico da própria plataforma, que funciona em horário comercial.

Mogi Guaçu é o 23º município de São Paulo a utilizar a Aprova para tornar os serviços públicos mais eficientes. Além da capital paulista, Sorocaba e Mogi das Cruzes, mais de 120 cidades já aprovaram a tecnologia de Norte a Sul do Brasil.