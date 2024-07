PREFEITURA PREPARA ÁREA PARA INICIAR PAVIMENTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO

A Prefeitura de Mogi Mirim iniciou nesta sexta-feira (19) a preparação do trecho em pedriscos do Espaço Cidadão que será pavimentado. A obra, que contemplará também o recapeamento da parte já asfaltada do local, foi anunciada pelo prefeito Paulo Silva no dia 1º de julho, no gabinete, em encontro com feirantes que trabalham no espaço, onde funciona a Feira Noturna de quarta-feira e a feira livre de sábado.

O serviço de pavimentação (e de recapeamento) será executado pela empresa Constel Construtora e Pavimentação. Mas, a preparação da área está sendo feita pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Obras e Habitação Popular e de Agricultura. Nesse primeiro momento, o trabalho consiste no nivelamento do terreno, com a utilização de raspa de asfalto e bica corrida, materiais usados como base para a pavimentação.

Além da pavimentação e do recapeamento, a Prefeitura construiu um canteiro para fazer a separação do estacionamento de veículos com o espaço reservado para a montagem das barracas e trailers da feira. O canteiro também servirá para dar um visual diferente ao local, já que receberá serviço de paisagismo, assim como terá a função de ajudar na drenagem de águas da chuva.

Próximo ao palco permanente, será implantada sinalização de solo, para indicar a entrada e saída de veículos. A rede elétrica do Espaço Cidadão também receberá atenção dentro da obra programada, melhorando as condições de uso aos feirantes e para os diversos eventos que são realizados no local.