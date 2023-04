Ato Cívico celebrará aniversário de Artur Nogueira no dia 10 de abril

Como parte de agenda especial, ato será realizado na Praça do Coreto, às 8h

Artur Nogueira está se preparando para celebrar seu aniversário de 74 anos em grande estilo. Como parte da agenda especial do mês de abril, um ato cívico com hasteamento de bandeira será realizado na Praça do Coreto, no dia 10, às 8h. O evento será uma oportunidade para festejar a história da cidade, bem como as conquistas que marcaram a trajetória do município.

Estarão presentes na cerimônia o prefeito Lucas Sia (PSD), o vice Davi Fernandes (PSDB), e demais autoridades locais. O ato será aberto à população em geral.

Sia (PSD) diz que o ato cívico é um momento marcante, em que juntos, todos podem festejar a existência do município. “É com grande alegria que nos reunimos para celebrar mais um aniversário de Artur Nogueira. Hoje, somos uma cidade próspera com uma população trabalhadora e dedicada, que contribui para o desenvolvimento da região”, frisou o chefe do Poder Executivo Municipal.

UM POUCO DE HISTÓRIA

Pela Lei nº 233, de 24 de dezembro de 1948, foi criado o município de Artur Nogueira. Severino Tagliari foi eleito o primeiro prefeito, empossado no cargo dia 10 de abril de 1949.

Supõe-se que a origem do nome “Artur Nogueira” esteja ligada ao fato de, na época, o senhor Artur Nogueira, membro de uma família radicada de Cosmópolis – família Nogueira – era proprietário de terras no território considerado Distrito. Calcula-se que essas terras naquele tempo, já eram mais exploradas e cultivadas pelos moradores desta localidade do que membros da família Nogueira, que não se opunham a isso.

Julga-se que isto teria estimulado a família Nogueira a doar essas terras ao Estado, que, por sua vez, manteve-as no território do Distrito de Artur Nogueira, surgindo, assim, o nome do município, dada a influência que a referida família exercia na época.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Confira os eventos que acontecerão ao longo de todo o mês de abril em Artur Nogueira:

Lançamento do Livro: “ARTUR NOGUEIRA: história, agentes e conquistas de uma tal lagoa seca”

Data e horário: 31 de março, às 19h30

Local: Réplica da Estação

Batalha de Rimas

Data e horário: 01 de abril, a partir das 19h

Local: Réplica da Estação

Miss Universo Artur Nogueira

Data e horário: 01 de abril, às 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

Passeio Ciclístico

Data e horário: 09 de abril, às 8h30

Local: saída e chegada na Lagoa dos Pássaros

Esquadrilha da Fumaça

Data e horário: 09 de abril, às 16h

Local: Balneário Municipal

Ato Cívico

Data e horário: 10 de abril, às 8h

Local: Praça do Coreto

Artur Fest (shows variados)

Data e horário: 13 à 16 de abril, às 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

Encontro de Motociclistas

Data: 20 à 23 de abril

Local: Balneário Municipal

Campeonato de Skate

Data e horário: 23 de abril, às 8h

Local: Pista de Skate “Hugo Carlstron”

Son’s da Praça (música eletrônica)

Data e horário: 29 de abril, às 16h as 22h

Local: Lagoa dos Pássaros

Campeonato de Pesca

Data e horário: 30 de abril, às 13h

Local: Lagoa dos Pássaros]