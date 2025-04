Ato cívico marca os 76 anos de Artur Nogueira nesta quinta

Evento acontece no dia 10 de abril, às 8h, na Praça do Coreto

Como parte das celebrações de aniversário de 76 anos de Artur Nogueira, a Prefeitura realizará um ato cívico nesta quinta-feira (10), às 8h, na Praça Laudo Natel (Coreto).

A cerimônia contará com a participação de autoridades locais e da população.

Durante o ato, será feito o hasteamento das bandeiras, acompanhado pela execução do Hino Nacional e Hino Municipal. A programação também inclui a apresentação da Banda “Nico de Faveri”, do Projeto Retreta, com repertório especial em homenagem à data.

A solenidade cívica reforça o sentimento de pertencimento e valorização da história do município, que completa 76 anos de emancipação político-administrativa no dia 10 de abril.

A Prefeitura convida todos os nogueirenses a participarem desse momento simbólico de celebração e respeito à trajetória da cidade.