AUDAZ, ALIANÇA JR, BOTEQUIM FUTSAL, PAULISTA, SUDESTE E VILA SÃO JOSÉ SE CLASSIFICAM PARA A TAÇA PRATA DO FUTSAL

Audaz, Aliança Jr, Botequim Futsal, Paulista, Sudeste e Vila São José são as equipes classificadas para a disputa da Taça Prata do Campeonato Amador de Futsal de Jaguariúna, após as partidas da última rodada da seletiva da competição, neste fim de semana.

Os jogos aconteceram no sábado e no domingo, no Ginásio do Azulão. O campeonato é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

Confira os resultados:

SÁBADO

13h AUDAZ 2 X 2 SUDESTE

14h BLACK LIGHTNING 1 X 11 BOTEQUIM FUTSAL

15h SÓ RESENHA FC 2 X 11 ALIANÇA JR

16h VILA SÃO JOSÉ 4 X 1 ATLÉTICO DE MADRID

DOMINGO

08h MAUÁ 1 X 11 SÃO CRISTOVÃO

09h ATLÉTICO JAGUARY 1 X 5 JUVENTUDE

10h C.S.E 3 X 10 PAULISTA

11h ADAGA 3 X 5 SÃO JOSÉ

Foto: arquivo