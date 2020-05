Aulas da Secretaria de Educação de Mogi Guaçu podem ser acessadas pelo celular

A Secretaria de Educação disponibiliza para os alunos da rede municipal roteiros semanais de estudos para manter as atividades durante o período de quarentena. A pasta tem 17 mil estudantes cadastrados. Todo o material pode ser acessado por computadores, tablets e celulares.

A volta às aulas ocorreu após a antecipação das duas semanas de recessos e das duas semanas de férias no mês de julho. Os professores receberam instruções sobre a nova metodologia de trabalho e, a partir disso, foram criados os roteiros e a organização das aulas.

O início das atividades ocorreu dia 27. Todo o material está disponível no site oficial da Prefeitura (www.mogiguacu.sp.gov.br/atividadeseducacionais). O conteúdo também está disponível nos grupos de WhatsApp criados em cada escola, que possui o cadastro do aluno. Caso o responsável precise atualizar seus dados, este deve entrar em contato com a escola em que o aluno está matriculado.

Os roteiros, que serão disponibilizados em PDF, deverão ocupar cerca de 20 horas do tempo do estudante semanalmente, que é o mesmo tempo utilizado pelas aulas presenciais. A Secretaria de Educação deseja manter os alunos ativos com atividades interdisciplinares e com maior realização de pesquisas.

Inicialmente, os professores darão apenas orientações aos alunos sobre os desafios enviados semanalmente. Avaliações e período de recuperação serão realizadas somente após o retorno das aulas presenciais.

Em casos onde o estudante não tem internet de maneira regular, a Secretaria de Educação reforça que a escola onde o aluno está matriculado poderá ser usada para ter acesso a computadores e internet.