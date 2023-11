AULAS DE COREOGRAFIA SERÃO REALIZADAS DE FORMA GRATUITA VISANDO A DISPUTA DO JOMI 2024

A partir deste mês, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o grupo coreográfico da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), serão disponibilizadas aulas gratuitas de coreografia para homens e mulheres com mais de 60 anos visando a disputa da modalidade nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2024.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 25 vagas. A inscrição é gratuita. Para mais informações, os interessados devem comparecer até o dia 13 de novembro, na sede da SEL, na Rua Santo Antônio, nº 30, no Bairro do Lote. As aulas acontecerão em parceria com o Estúdio de Dança Impacto, na Avenida dos Trabalhadores, n° 2340, no Jardim Camargo, toda quinta-feira, das 16h às 17h30.