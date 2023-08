Aulas de voleibol gratuitas atraem crianças e adolescentes no Ginásio Coutinho

O Projeto “Esporte é Saúde – Fase IV” segue com aulas gratuitas de voleibol com a professora Letícia Adorno no Ginásio de Esportes “José Bonifácio Coutinho Nogueira”, localizado no bairro Humberto Carlos Passarela. Os treinos são as segundas, quartas e sextas-feiras das 8h00 às 11h00 e das 14h00 as 17h00.

De acordo com a professora, a procura pela prática do esporte tem aumentado muito e os alunos estão empolgados devido ao Campeonato de Voleibol Sul-Americano que irá acontecer nesse mês de agosto. “Muitos deles têm o sonho de também participarem de campeonatos e se tornarem atletas profissionais”, conta.

O projeto atende crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos e para participar basta procurar a professora em um dos dias e horários citados acima para fazer a inscrição.

O “Esporte é Saúde” é chancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte. O projeto tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO), patrocínio do Laboratório Cristália e apoio da Prefeitura de Itapira.