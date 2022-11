Autódromo de Londrina receberá a Grande Final da GT Sprint Race

Competição vai voltar ao Norte paranaense com adrenalina em alta dentro e fora da pista. A última e mais emocionante etapa – Match Point -, no dia 10 de dezembro, terá duas corridas com transmissões vivo

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, distante 381 km da capital paranaense, receberá, pela segunda vez na temporada, nos dias 09 e 10 de dezembro a grande final da temporada 2022 da GT Sprint Race, uma das principais competições do automobilismo brasileiro. O ano já foi considerado um dos mais competitivos e os pilotos se preparam para mais um sensacional desafio no traçado longo de 3.146 metros de extensão, composto por 12 curvas e sentido anti-horário: a etapa Match Point.

As máquinas voltam a roncar seus motores na pista que receberá pela 12ª vez em 11 edições do certame – a primeira foi em 2013 no circuito longo com duas provas diurnas e a primeira prova noturna aconteceu em 2014. O circuito paranaense só ficou de fora no ano de estreia da competição em 2012.

O Autódromo Internacional Ayrton Senna marca pela proximidade dos muros da pista. Seu traçado é composto por duas grandes retas, interligadas por sequências de curvas grandes e de baixa velocidade. Por estas características, este circuito sempre proporciona grandes disputas por posições.

O regulamento particular da etapa prevê que os pilotos buscarão as primeiras colocaçôes e os 75 pontos possíveis para sua classificação final no campeonato, serão 25 pontos computados para o treino classificatório e 50 para as duas corridas finais (25 em cada). As corridas terão 23 minutos de duração com mais uma volta.

A programação do nono encontro do calendário será aberta na sexta-feira (09) com a realização dos treinos preparatórios oficiais e a classificação única. As provas decisivas serão no sábado, 10, com transmissões ao vivo.

O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo três etapas (Goiânia – 2 etapas, e Interlagos), com três corridas cada. Nesta edição serão três títulos distintos da GT Sprint Race: Special Edition, Brasi e Overall, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. E, ainda, o título do torneio do Rookie Of The Year.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Confira as tabelas completas de classificação da edição 2022 – Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year (https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2022/).