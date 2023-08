Autor de violência doméstica é preso em flagrante após invadir residência em Mogi Guaçu

Da Redação:

Na tarde deste domingo, 06 de agosto mais um caso um caso de violência doméstica foi registrado em Mogi Guaçu. Um homem, foi detido em flagrante após invadir a residência da ex-mulher, que já possuía uma medida protetiva em seu favor.

O chamado para atendimento foi feito via Copom , que alertou as autoridades sobre a situação delicada. A vítima, cujo nome é preservado por questões de segurança, entrou em contato com as autoridades após o ex-marido ter violado a medida protetiva que o proibia de se aproximar dela.

Quando as autoridades chegaram ao local, a vítima exibiu a medida protetiva, comprovando a violação por parte do agressor. Diante dos fatos evidentes, foi efetuada a prisão em flagrante do indivíduo. O autor da violência doméstica foi conduzido à delegacia local, onde foi formalizado o procedimento de prisão em flagrante delito.

O acusado permanecerá detido, à disposição da justiça, aguardando as providências legais cabíveis. A ocorrência ressalta a importância da conscientização sobre a violência doméstica e a necessidade de se buscar ajuda e proteção diante de situações de perigo.