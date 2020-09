Avenida Luiz Pilla, em Martim Francisco, é recapeada

Mais uma região é beneficiada com o programa municipal de recapeamento. Nesta etapa, as obras são realizadas na principal via do distrito de Martim Francisco, na zona Sul. A conclusão dos serviços na Avenida Luiz Pilla está prevista para o final desta semana.

Sob coordenação da Secretaria de Obras e Habitação Popular, a empresa Lanza Terraplenagem e Comércio Ltda já fez o recape no trecho entre a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Prof. Bráulio José Valentim e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Hermes Neto de Araújo. No total, a Prefeitura investe R$ 207.379,54 de recursos próprios na obra que alcança 5.208,21 m².

De acordo com a equipe técnica da Pasta, o trabalho em execução em Martim Francisco configura o coroamento de um trabalho que tem sido permanente. Todas as regiões do município receberam os serviços de recapeamento. A iniciativa já permitiu integrar bairros e implementar melhorias em vias que estavam deterioradas.

As atividades são sempre realizadas em duas frentes. Inicialmente é feita a regularização da pista por meio da aplicação de massa asfáltica com o apoio de motoniveladora. Na sequência é efetivamente implantado o recape.

A mesma ação já beneficiou as avenidas 22 de Outubro, Pedro Botesi, Juscelino Kubitschek, Adib Chaib, Expedito Quartieri, Padre Roque, Rod. Deputado Nagib Chaib, 7 de Setembro, Santos Dumont, Brasília, Itororó, 1º de Janeiro, Rio de Janeiro, Luiz Antônio Moreno Perez, Humberto Barros Franco, Antônio Bigelli, dentre outras vias de intenso fluxo de veículos.

Dezenas de ruas da região central e dos bairros Jardim Brasília, Jardim Panorama, Vila São José, Jardim Scomparim, Jardim Primavera, Jardim Flamboyant, Jardim Santa Ana I e II, Jardim Paulista, Santa Cruz, dentre outros bairros de todas as regiões também receberam nova pavimentação asfáltica.