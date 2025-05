Aviva Amparo está confirmado no calendário do munícipio nos próximos anos

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, falou sobre os impactos positivos dos eventos realizados pela prefeitura na Praça Pádua Salles, durante o Aviva Amparo, no sábado, 17.

Na ocasião, o Carlos Alberto destacou a lotação daquele local público e a movimentação econômica local. “Enquanto eu estiver à frente da Prefeitura, o Aviva Amparo vai acontecer, para alegria do público cristão. Hoje temos milhares de famílias na Praça, com um evento de qualidade e um povo que prestigiou não só hoje, com a Isadora Pompeu, mas os ministérios que tocaram na sexta-feira”, disse o Chefe do Executivo.

O Aviva Amparo, realizado pela Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Coplam – Conselho dos Pastores e Lideranças Evangélicas de Amparo, aconteceu em dois dias, com ministérios de música de igrejas da cidade, na sexta-feira, 16 e da renomada Isadora Pompeo, no sábado, 17.

E nesta semana, a Praça Pádua Salles recebe mais uma edição da Festa Italiana, na sexta-feira, sábado e domingo, 23, 24 e 25 de maio. A programação completa está em www.amparo.sp.gov.br.