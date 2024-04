BAIRRO CRUZEIRO DO SUL RECEBE MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NESTE SÁBADO E DOMINGO

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza neste sábado e domingo, dias 6 e 7 abril, mais um mutirão contra a dengue. Depois de ser cancelado na quinta-feira, dia 28 de março, por conta da chuva, a ação acontecerá no bairro Cruzeiro do Sul.

No sábado, a ação será das 8 às 16h e, no domingo, das 8h às 13h. De acordo com a Secretaria de Saúde, a partir de agora, os mutirões contra a dengue serão intensificados e vão acontecer de sábado e domingo.

A ação da Secretaria de Saúde tem por objetivo combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Os agentes visitam as residências em busca de possíveis focos, orientam a população sobre as doenças transmitidas pelo mosquito (dengue, chikungunya e zica) e sobre como evitar o acúmulo de água em locais ou recipientes.

A Secretaria de Saúde destaca a importância da colaboração dos moradores, permitindo a entrada dos agentes e seguindo as orientações para o combate à dengue e outras doenças, não deixando acumular água em vasos e outros objetos.

Os moradores também podem ajudar enviando mensagens de texto e fotos de locais que possam ser foco de dengue pelo número (19) 99783-2319, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Foto: Ivair Oliveira