Balneário e Lagoa dos Pássaros são lacrados em Artur Nogueira

Em meio a esforços para inibir a disseminação da Covid-19 em Artur Nogueira, o Balneário Municipal e a Lagoa dos Pássaros foram lacrados. A medida deve impedir aglomerações e conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. O lacre deve permanecer nos próximos 15 dias, período em que o governador João Doria (PSDB) decretou fase vermelha em todo o Estado de São Paulo.

Nesta sexta-feira, funcionários da Prefeitura estiveram nos dois locais para colocarem fitas zebradas sinalizando o acesso barrado. Ao todo, a Lagoa dos Pássaros possui 64.647,00m de área e 1150 metros de perímetro, já o Balneário Municipal tem aproximadamente 160mil m2 e e 1,7km de perímetro.

A administração julga importante o trabalho preventivo de conscientização. Assim, a Prefeitura de Artur Nogueira orienta os moradores sobre a importância do cumprimento dos protocolos sanitários, a fim de evitar a disseminação do vírus no município. E, corrobora a ideia de que todos devem fazer a sua parte para que não sejam necessárias ações mais restritivas.