Banco de Leite Humano alerta para estoque baixo e convoca doadoras

O Banco de Leite Humano de Itapira está em estado de alerta em razão do estoque baixo de leite materno para doação. Diante da situação, a equipe do serviço está convocando as mães potenciais doadoras do alimento. “Normalmente nesse início de ano e na época do Carnaval as doações caem. Mas estamos preocupadas porque nosso banco atende inúmeros bebês de Itapira e da região e estamos com pouco leite para distribuir”, expõe a enfermeira coordenadora Juliana Bellinelo.

Para doar, as mamães que estão com produção extra de leite materno podem entrar em contato pelo telefone (19) 3913.9393 para obter detalhes sobre como fazer a coleta e o armazenamento do alimento.

Todo o material passa por um processo de pasteurização e depois é distribuído para os bebês que necessitam. Além de atender o Hospital Municipal e a Santa Casa de Itapira, o Banco de Leite Humano também abastece o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, a Santa Casa de Mogi Guaçu e a Santa Casa de Mogi Mirim.

O BLH de Itapira atende à Rua Vitório Coppos, n° 122, e o funcionamento do local é de segunda a sexta das 8h00 às 17h00. Além da coleta e distribuição de leite materno, uma das áreas de atuação do serviço é fornecer suporte às puérperas que precisam de ajuda para amamentar. As interessadas no atendimento podem entrar em contato pelo telefone 3913.9393.