Banda Mato Seco homenageará Bob Marley em Campinas

No dia 07 de maio, a Banda Mato Seco apresenta o show “Marley Experience” no Brasuca em Campinas.

Nesse projeto, o Mato homenageia o grande precursor do reggae Bob Marley, que no dia 11 de maio completa 41 anos de falecido.

Iniciado em 2014 o “Marley Experience” já passou por diversas cidades do Brasil, e rendeu uma gravação para o canal da banda no Youtube, o registro conta com mais de 6 milhões de views.

Confira o vídeo da gravação do Marley Experience: https://www.youtube.com/watch?v=S8LYYPMDWHE

Formado por Rodrigo Piccolo (vocal e guitarra), Eric Oliveira (guitarra),Osvaldo Ciziniaukas Jr.(contrabaixo), João Paz (órgão e piano), Tiago Rezende (bateria), Carlos Eduardo Gonçalves (percussão e voz), Mauro Peres (percussão e voz) e Lincoln Martins (Trompete), o Mato Seco vem há 19 anos trazendo letras bem elaboradas com mensagens positivas.

Tudo começou em 2002, em São Caetano do Sul, São Paulo, quando 7 amigos de infância amantes do mais puro reggae resolveram se unir e formar uma banda. Mesmo sem experiência, cada um dos integrantes pegou um instrumento e foi aprender a tocar. A ideia não podia ter sido melhor, com o passar do tempo foram se harmonizando e abrindo caminho para que a carreira da banda crescesse, e dessa “brincadeira” nasceu uma das maiores potências do reggae brasileiro.

Com letras bem elaboradas e com uma filosofia que prega a paz e a resistência. O Mato foi conquistando um público fiel e ganhando cada vez mais espaço na mídia. Os números comprovam que a carreira do Mato está em ascensão, somando mais de 66 milhões de visualizações no YouTube e mais de 800 mil seguidores nas redes sociais.

Mato Seco – Campinas

Endereço: Av. Santa Isabel, 800 – Barão Geraldo, Campinas – SP

Data: 07/05/2022