Banda Negritude Júnior e dupla Felipe & Rodrigo prometem agitar aniversário de Holambra neste fim de semana

A banda Negritude Júnior e a dupla Felipe & Rodrigo estarão neste fim de semana em Holambra para shows especiais na Rua da Amizade (Rua Coberta). As apresentações musicais gratuitas fazem parte da programação preparada pela Prefeitura para celebrar os 33 anos de emancipação político-administrativa da cidade, comemorados em 27 de outubro.

Na sexta-feira, 1º de novembro, a partir das 20h, os cantores Felipe e Rodrigo levarão ao palco sucessos do sertanejo universitário. O repertório dos artistas possui canções como “Média boa”, “Já que cê gosta tanto de rua” e parcerias com Luan Santana, Fernando & Sorocaba e Simone Mendes. Bruno Valentte fará o show de abertura.

No dia seguinte, 2 de novembro, é a vez do pagode tomar conta da Rua Coberta. O Grupo Pura Opção irá agitar o início de noite dos holambrenses e, em seguida, integrantes da formação original da banda Negritude Júnior – Claudinho, Feijão e Nenê – desembarcarão na cidade com clássicos do samba e pagode; sucessos como “Cohab City”, “Gente da gente”, Beijo geladinho” e as gravações recentes “Sextou” e “Nosso Rolê”.

“Para garantir a segurança dos participantes, não será permitida a entrada no local com garrafas e copos de vidro”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Será uma grande festa familiar, com muita animação e alegria. Estão todos convidados.”

Confira a programação gratuita de aniversário:

1º de novembro, a partir das 20h

Show de abertura: Bruno Valentte

Show principal: Felipe e Rodrigo (Sertanejo Universitário)

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

2 de novembro, a partir das 20h

Show de abertura: Grupo Pura Opção

Show principal: Negritude Júnior

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)