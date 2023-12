BANG BANG VIRA CONTRA O FUNÇÃO E CONQUISTA O 23º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Com o Ginásio de Esportes da EMEF Augusto Coelho completamente lotado, Bang Bang e Função entraram em quadra na noite da última sexta-feira, 15 de dezembro, para decidir o título do 23º Campeonato Municipal de Futsal de Santo Antônio de Posse. Após sair perdendo, os atletas do Bang Bang viraram a partida por 4 a 2 e levantaram a taça da competição.

Além da conquista coletiva, o Bang Bang também obteve destaque na premiação individual, com o jogador Renato, levando a artilharia com 20 gols marcados. O destaque da competição foi Lucas Wilian, do Função. O prêmio de melhor goleiro ficou com Alan, do ItaPosse. Já o troféu de equipe mais disciplinada foi entregue ao Napoli.

Organizado pela Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Departamento de Esportes e Lazer, o 23º Campeonato Municipal de Futsal de Santo Antônio de Posse começou em novembro, com a participação de 10 equipes: Bang Bang, Função, Itaposse, Palermo, Meninos da Vila, Tamo Unido, Monaco, Napoli, Canarinho, Locomotiva Lentus.