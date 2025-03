Barragens de Pedreira e Duas Pontes serão entregues no segundo semestre de 2026 e beneficiarão 5,5 milhões de pessoas

A região de Campinas ganhará dois empreendimentos que devem aumentar a oferta de água na região e garantir o abastecimento em períodos de estiagem. No Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado (22), o governador Tarcísio de Freitas e outros secretários visitaram as obras das barragens de Pedreira e Duas Pontes. As duas obras devem ser entregues no segundo semestre de 2026 e vão beneficiar 5,5 milhões de pessoas com 85 bilhões de litros de capacidade.

A barragem de Pedreira está localizada no rio Jaguari enquanto a de Duas Pontes fica no rio Camanducaia. As barragens funcionarão como reservatórios para armazenar água de período de chuvas em épocas de baixa precipitação. Assim, durante a estiagem, a água estocada é liberada para manter o nível dos rios.

As represas também serão úteis em períodos de chuvas intensas. Isso porque elas armazenam o volume das tempestades, evitando enchentes. Com isso, as barragens de Pedreira e Duas Pontes vão beneficiar 28 cidades da Região Metropolitana de Campinas com aumento do fornecimento de água para a população.

Juntas, as barragens terão capacidade para armazenar até 85 bilhões de litros de água – o equivalente a 34,2 mil piscinas olímpicas. O reservatório Pedreira, com área de 2,1 km², terá capacidade de armazenamento de 31,9 bilhões de litros de água. O empreendimento aumentará a vazão do rio Jaguari em 77% – de 4,8 mil L/s para 8,5 mil L/s.

Já a barragem Duas Pontes, com área de 4,9 km², poderá armazenar até 53,4 bilhões de litros de água, equivalente a 21,4 mil piscinas olímpicas, e permitirá ao rio Camanducaia uma vazão 155% maior – de 3,4 mil L/s para 8,7 mil L/s.

Compensação ambiental

A construção da barragem e do reservatório implicará na supressão de vegetação na área da represa. No entanto, o projeto prevê uma compensação ambiental de quatro vezes o que foi suprimido. Na prática, em uma faixa de 100 metros no entorno do reservatório, a Semil trabalha desde 2019 no plantio de 700 mil árvores. Na Área de Proteção Permanente (APP) da barragem de Pedreira, o plantio foi 78% concluído. Já na barragem de Duas Pontes, foi 75% concluído.

Segurança da barragem

Há diversos mecanismos de segurança para as duas barragens da região de Campinas. “Tem piezômetro [instrumento que mede a pressão da água], controle de vazão, extensômetro [instrumento que mede a deformação de materiais], marcador de recalque magnético [para monitorar deslocamentos de estrutura], drenos, sismógrafo e estação meteorológica. Os mecanismos de segurança contemplam isso tudo”, explica Guilherme Marques, diretor operacional de Obras e Empreendimentos da SP-Águas.

Ilustração de uma das barragens da região de Campinas. Foto: SP Águas/Divulgação

História das barragens de Campinas

O Estado de São Paulo anunciou a construção das barragens de Pedreira e Duas Pedras em 2014. A iniciativa visa aumentar a disponibilidade de água e reforçar a resiliência hídrica da região. O início das obras se deu em 2019, no caso de Pedreira, e em 2020, no caso da barragem de Duas Pontes.

No entanto, em julho de 2023, as obras foram paralisadas. Com isso, o Governo de São Paulo rescindiu os contratos originais de construção dos empreendimentos. As fiscalizações atestaram atrasos significativos e não justificados pelos consórcios que executavam os serviços. Assim, o Governo de São Paulo lançou novas concorrências para conclusão das obras. As ordens de serviço para retomada foram assinadas em outubro de 2024.

Foram duas licitações, uma para cada represa. Com 13 propostas no total, houve um desconto de 17,50% – o investimento previsto era de R$ 977 milhões, mas serão efetivamente aplicados R$ 806 milhões.

“A implantação das barragens se deu em virtude da escassez hídrica que a região do PCJ (Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) passa. É uma possibilidade para a região ter uma melhor condição de resguardo hídrico para atender os municípios que passam pelo problema de escassez hídrica”, diz Guilherme Marques.

