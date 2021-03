Barreiras sanitárias em Artur Nogueira orientam 30 mil motoristas em dois finais de semana

Afim de conscientizar e previnir a disseminação do novo coronavírus no município, a Prefeitura de Artur Nogueira instalou barreiras sanitárias neste sábado (20) e domingo (21) em três entradas da cidade. Em dois finais de semana, cerca de 30 mil motoristas receberam orientação.

A ação teve a intenção de diminuir o fluxo de pessoas nas ruas e conscientizar sobre o cenário crítico que o município enfrenta em relação à pandemia. Durante a abordagem, os agentes entregaram folhetos de conscientização, realizaram a aferição de temperaturas nos moradores, e verificaram o uso de máscara. Os munícipes que apresentaram febre foram encaminhados até a tenda-covid do município para ser monitorado.

Com os leitos UTI lotados e com o aumento de casos em Artur Nogueira, o prefeito Lucas Sia (PSD) acredita que, além da ampliação dos leitos e da busca por vacina, o cenário requer conscientização de todos. “Acreditamos que juntos, população e Prefeitura, poderemos vencer esse vírus. O uso de máscaras e distanciamento social são medidas extremamente necessárias para que possamos voltar a nos abraçar, celebrar em família e para que nossos sorrisos não sejam mais encobertos. Conto com a colaboração de todos para o fim dessa pandemia”, disse o prefeito.

A barragem foi instalada nas entradas no sentido Limeira, Holambra e Cosmópolis, onde cerca de 50 pessoas estiveram envolvidas, dentre elas agentes da Vigilância Sanitária (Visa), Saúde, Fiscalização de Postura, além de contar com o apoio da Guarda Municipal.