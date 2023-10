BASQUETE DE JAGUARIÚNA ENFRENTA EQUIPE DE SANTA BÁRBARA D´OESTE NESTA TERÇA

Após a vitória em casa sobre Cerquilho no sábado, nesta terça-feira, a equipe do sub 21 de basquete vai até Santa Bárbara D’Oeste enfrentar a equipe local.

Já as equipes sub 12 e sub 18 de Jaguariúna venceram dois jogos fora de casa. Ontem, dia 9, eles viajaram para Campinas e enfrentaram as equipes do Clube Fonte São Paulo.

Na categoria sub 12 os meninos mostraram sua força e venceram com propriedade por 47 a 23. No sub 18 o jogo foi bem equilibrado, porém os jaguariunenses sempre estiveram na frente do placar e o jogo terminou 59 a 50.