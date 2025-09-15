Bate Coração: Renovias oferece exames gratuitos e consulta médica para caminhoneiros

Programa voltado à saúde do caminhoneiro acontece nesta segunda-feira, na Área de Descanso da concessionária, na Rodovia SP-340, em Mogi Mirim

A Renovias promove mais uma edição do Programa de Saúde do Caminhoneiro, o Bate Coração. A ação será realizada nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, entre 16h e 21h, na Área de Descanso da concessionária, localizada no km 151, sentido sul (capital), da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim.

Os caminhoneiros que passarem pelo local receberão orientações de saúde, dicas de hábitos saudáveis e cuidados com a alimentação. A equipe da Renovias irá oferecer exames gratuitos para aferição de pressão arterial, teste de glicemia e eletrocardiograma com resultado que sai na hora.

Os motoristas também terão direito a consulta médica gratuita, corte de cabelo e brindes. Para o caminhoneiro que estiver no sentido contrário da rodovia, ou seja, de Campinas para Mogi Mirim, e desejar participar do evento, necessário acessar o retorno no km 157 para chegar ao sentido sul e à Área de Descanso.

Em 2025, a Renovias promoveu três edições do Bate-Coração, tanto na Área de Descanso como no Auto Posto RVM, em Mogi Mirim.

Histórico

O Bate Coração é o mais antigo programa de saúde do caminhoneiro da Renovias. São 22 anos, desde sua implantação, atendendo motoristas, gratuitamente, ao longo da malha viária, entre Campinas, o Circuito das Águas e o Sul de Minas Gerais. Desde a primeira edição do Bate Coração, mais de 25 mil motoristas receberam atendimento de saúde, promovido pela Renovias.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.