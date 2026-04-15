Escola Bertolazzo realiza torneio de tênis de mesa com apoio da SEL em Mogi Mirim

Competição reuniu alunos do Ensino Fundamental e incentivou a prática esportiva e a integração

A Escola Municipal de Educação Básica Professor Jorge Bertolaso Stella, localizada no Parque do Estado, em Mogi Mirim, promoveu na manhã de sexta-feira, 10 de abril, um torneio interno de tênis de mesa voltado a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A atividade foi organizada pela professora Taynara Franco de Carvalho, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), e teve como objetivo incentivar a prática esportiva, o espírito competitivo e a integração entre os estudantes.

A competição premiou os três primeiros colocados de cada faixa etária, nas categorias masculina e feminina. O evento contou ainda com a presença do mesatenista paralímpico Luiz Felipe Manara, que acompanhou as disputas e elogiou o desempenho dos participantes.

Também esteve presente o secretário municipal de Esportes, Geraldo Bertanha, o Gebê, representando a administração municipal. Durante a visita, Manara destacou a importância de ações esportivas no ambiente escolar como forma de descobrir novos talentos e incentivar a continuidade na prática esportiva.

A iniciativa deve ser ampliada para outras unidades da rede municipal, reforçando o papel do esporte na formação dos alunos. A Secretaria de Esporte e Lazer oferece aulas gratuitas da modalidade para a população.

Resultados:

Na categoria masculina (6º e 7º anos), Arthur ficou em primeiro lugar, seguido por Lorenzo, em segundo, e Leandro, em terceiro.

No feminino (6º e 7º anos), Ana Clara conquistou a primeira colocação, com Maria Helena em segundo lugar.

Entre os alunos do 8º e 9º anos, Davi Luca foi o campeão no masculino, seguido por Davi Pietro e Wender.

Já no feminino, Evellyn ficou com o título, seguida por Ana Lívia e Vitória.

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