Avanço no saneamento garante mais de R$ 278 milhões em benefícios para Holambra

Estudo aponta impactos positivos na saúde, economia e qualidade de vida com ampliação dos serviços no município

Um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil revela que os avanços no saneamento básico em Holambra já geraram mais de R$ 278 milhões em benefícios sociais, econômicos e ambientais entre 2013 e 2024.

De acordo com o levantamento, a expansão dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto contribuiu diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento do município.

Entre os principais resultados está a redução dos custos com saúde pública. A diminuição de doenças de veiculação hídrica e respiratórias gerou economia de cerca de R$ 6 milhões, além de reduzir internações e afastamentos do trabalho.

Outro destaque é o impacto positivo na economia local. O aumento da produtividade da população resultou em ganhos estimados em mais de R$ 17 milhões, enquanto a valorização imobiliária somou cerca de R$ 1,9 milhão. O turismo também foi beneficiado, com crescimento associado à melhoria ambiental e ganhos superiores a R$ 400 mil no período analisado.

O estudo também mostra avanços importantes na cobertura dos serviços. Entre 2000 e 2022, cerca de 8,6 mil pessoas passaram a ter acesso à água tratada e aproximadamente 8 mil passaram a contar com coleta de esgoto em suas residências. Atualmente, a área urbana do município conta com cobertura total desses serviços e tratamento de 100% do esgoto gerado.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios, principalmente nas áreas rurais, onde cerca de 20% da população ainda não possui acesso completo aos serviços de saneamento.

A projeção é de que os investimentos continuem trazendo resultados positivos. Até 2040, a universalização do saneamento pode gerar mais de R$ 25 milhões em benefícios adicionais, além de garantir ganhos permanentes superiores a R$ 20 milhões no longo prazo.

Segundo o Instituto Trata Brasil, o saneamento se consolida como um dos principais motores de desenvolvimento, impactando diretamente a saúde, a economia e o meio ambiente, além de contribuir para a valorização e sustentabilidade do município.

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