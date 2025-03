Baterias Show, Banda, DJ, Academias de Dança e Carreta de Alegria agitaram o “Pedreira CarnaFolia 2025”

A Prefeitura de Pedreira através de suas secretarias municipais, com a coordenação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, promoveu no período de 1º a 04 de março, o “CarnaFolia 2025”, nas dependências da Praça Ângelo Ferrari, que recebeu toda infraestrutura para bem atender os foliões.

Entre as atrações destaque para os shows das Baterias das Escolas de Samba Vai-Vai de São Paulo e Guerreiros da Tribo de Pedreira, Banda Lacra Folia, Paulinho do Cavaco, DJ Moisés, MD Kids, Projeto Califórnia, Cia Body e Dance, além de Brinquedos Infláveis e Carreta da Alegria nas Matinês.

Carina Galvão Freitas, Secretária de Cultura e Economia Criativa, enfatizou ainda que a população pode curtir o CarnaFolia com muita segurança. “Um sistema de monitoramento e gravação em tempo real foi instalado em toda a extensão do evento, além de agentes de segurança, Polícia Militar, Guarda Municipal, Ambulância no local para casos de emergência e equipe de Trânsito estiveram trabalhando durante todos os dias do evento, ressaltando que não registramos nenhuma ocorrência durante o Carnaval 2025”, destacou a Secretária Municipal.

O Prefeito Fábio Polidoro parabenizou todos os envolvidos na organização e aqueles que estiveram trabalhando durante o CarnaFolia 2025. “Desenvolvemos uma festa voltada para a família, com alegria, segurança e conforto, as atrações foram variadas, tendo desde as baterias das escolas Vai-Vai de São Paulo e da Guerreiros da Tribo de Pedreira, os alunos das academias de dança, Banda Lacra Folia, Paulinho do Cavaco e o DJ Moisés, além dos Brinquedos Infláveis e o passeio da Carreta da Alegria, tudo de graça. Muito obrigado a população pedreirense e visitantes que estiveram prestigiando nosso Carnaval”, concluiu o Prefeito Fábio.

A realização do “CarnaFolia 2025” foi da Prefeitura de Pedreira através de suas secretarias municipais com a coordenação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.