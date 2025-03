Bem-Estar Animal promove ação gratuita na Feira Livre deste domingo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, promoverá uma ação aberta à população neste domingo (30), durante a Feirinha de Adoção de Animais da RPAA. Veterinários estarão no local para oferecer orientações gratuitas à população sobre cuidados com os pets.

A iniciativa acontecerá das 8h30 às 11h30, na Feira da RPAA, junto à Feira Livre de domingo, localizada na Rua Duque de Caxias.

Para a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, a ação reforça o compromisso do município com a proteção animal.

“Queremos conscientizar sobre a guarda responsável e garantir mais qualidade de vida para os animais. Esse é um passo importante para incentivar a adoção com responsabilidade”, afirma.