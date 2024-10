BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA TÊM ATÉ 25 DE OUTUBRO PARA RETIRAR O CARTÃO E REALIZAR O MONITORAMENTO

Beneficiários do Bolsa Família têm até o próximo dia 25 de outubro para retirar o cartão e realizar o monitoramento do programa (Pesagem e Medida) na Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência. Segundo a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, os beneficiários devem comparecer à Central de Atendimento do Cadastro Único. Caso o usuário não compareça, o benefício será bloqueado.

O monitoramento é uma das condicionalidades do programa Bolsa Família realizada duas vezes ao ano, no primeiro e no segundo semestre, para que a família permaneça recebendo o benefício.

A retirada do cartão da pesagem e medida será na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Júlia Bueno, 191, no Centro, das 8h às 16h.

Para mais informações, a secretaria disponibiliza o telefone (19) 3199-7495 e o WhatsApp (19) 9.9311-2766.

