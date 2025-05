PM de Mogi Mirim prende dois suspeitos por tráfico após denúncia relacionada a roubo com vítima baleada

Ação ocorreu na Vila Dias e resultou na apreensão de drogas e dinheiro; suspeitos ficaram presos

Na tarde desta terça-feira, 13 de maio, a Polícia Militar de Mogi Mirim realizou uma operação que resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na Vila Dias, após denúncia de que indivíduos ligados a um roubo a residência — ocorrido na noite anterior e que teve como vítima uma pessoa baleada — estariam escondidos no local.

Durante a diligência, os policiais chegaram ao endereço informado e, após insistência, dois homens saíram do imóvel. Eles foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles no momento. Os suspeitos foram identificados pelas iniciais S.. e C.

Antes da abordagem direta, os policiais observaram que uma bolsa havia sido arremessada pela janela do banheiro. Ao averiguar o conteúdo, encontraram 127 microtubos com cocaína, duas pedras de crack e R$ 610 em espécie.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde os dois homens permaneceram presos e o material apreendido. A ação demonstra a eficácia do trabalho conjunto entre denúncia da população e pronta resposta da Polícia Militar no combate à criminalidade em Mogi Mirim.