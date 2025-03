BFC União e Botafogo são eliminados da Copa Itapira

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) de Itapira comunicou na manhã desta segunda-feira os dirigentes de BFC União e Botafogo sobre a eliminação de ambos da Primeira Divisão da Copa Itapira de Futebol Amador 2025 ‘Antônio Aparecido de Godoy’.

A decisão ocorreu após a confusão generalizada registrada no duelo entre as equipes no domingo (16), pela primeira rodada do torneio. O duelo aconteceu no campo dos Prados e foi paralisado aos 20 minutos do segundo tempo após o início de um confronto generalizado entre torcedores das duas equipes.

Ambos os envolvidos trocaram socos e pontapés e foram arremessadas várias garrafas na arquibancada. A paralisação da partida durou cinco minutos. A equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para acalmar os ânimos. A partida continuou e terminou 1 a 0 para o BFC União.

Observados os relatos em súmula, a SEL seguiu o artigo 29 do Regulamento da Competição que diz: “Em caso de invasão de campo ou outros incidentes generalizados que venham a prejudicar o bom andamento ou a suspensão de uma partida, desde que comprovada a autoria da equipe ou torcida infratora, a SEL poderá eliminar a equipe infratora ou puni-la, independente de outras medidas punitivas que forem cabíveis”. O secretário de Esportes, Moisés Germano, explicou a decisão aos dirigentes, que foram comunicados formalmente da punição.

“O regulamento é muito claro em diz que a SEL tem a prerrogativa de eliminar as equipes em caso de incidentes generalizados. O caso deste domingo prejudicou o bom andamento da partida, que ficou paralisada, além de que, exatamente pela forma que foi, ficou evidente a participação de torcedores de BFC União e de Botafogo na confusão. Com isso, para que o regulamento seja cumprido, decidimos pela eliminação de ambos do campeonato”, explicou o secretário. A partir desta decisão ficam suspensas todas as partidas de BFC União e Botafogo do torneio, incluindo o jogo ocorrido neste domingo. Ambos cumprirão a suspensão neste ano e poderão, eventualmente, retornar na Terceira Divisão de 2026, outra prerrogativa do regulamento.

“O futebol amador é promovido com o intuito de lazer, de diversão e confraternização entre as equipes, seus atletas, dirigentes e torcedores. O episódio deste domingo vai em sentido contrário a tudo isso e, exatamente por isso, é que o regulamento, recebido e assinado pelos dirigentes antes do campeonato, prevê este tipo de punição em situações como esta. Seguiremos com este norte durante o campeonato, mas na torcida para que novos episódios como estes não sejam registrados”, finalizou Moisés.