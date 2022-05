Biblioteca Municipal volta a receber sessões gratuitas de cinema

CULTURA: Sessões ocorrem sempre às 19h por meio do Pontos MIS

A Biblioteca José Maria Homem de Montes irá receber três sessões gratuitas de cinema ao longo do mês de maio. Elas ocorrem sempre às 19h por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Serão disponibilizados 30 assentos por exibição. Recomenda-se, se possível, agendamento antecipado, disponível por meio do telefone (19) 3802-4423 ou presencialmente.

Na próxima quarta-feira, dia 18 de maio, entra em cena “O Iluminado”. Voltado para pessoas acima de 16 anos, o longa conta a história de Jack Torrance, que aceita ser caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, na esperança de curar seu bloqueio de escritor. Ele se instala com a esposa, Wendy, e o filho, Danny. O garoto logo começa a ser atormentando por premonições.