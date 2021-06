Biblioteca Pública Municipal “João Luiz Alvarenga” tem novos livros em seu acervo

A equipe da Biblioteca Pública Municipal “João Luiz Alvarenga” comunica que foram inseridos em seu acervo cerca de 70 novos títulos que foram doados pela comunidade à instituição.

Os novos títulos enriquecem e atualizam o acervo da Biblioteca que é constituído por livros de literatura brasileira e estrangeira, psicologia, poesia, literatura espírita entre outros e também por livros da literatura infantil e gibis.

Para a equipe da Biblioteca, por meio da doação as experiências de leitura são trocadas e o acervo se torna mais diversificado, uma vez que, às vezes são recebidos autores não conhecidos como alguns títulos desta doação: Intérprete de males de Jumpa Lahiri, uma escritora inglesa com ascendência indiana; 1793 do autor sueco Niklas Natt och Dag; Na terra da nuvem branca, uma ficção histórica que tem como contexto a colonização da Nova Zelândia da escritora alemã Sarah Lark; Condessa de Barral, a paixão do imperador um livro da historiadora brasileira Mary Del Priore.

“Aproveitamos a oportunidade para agradecer todas as pessoas que se lembram da Biblioteca nos fazendo doações e também para convidar a comunidade a usufruir deste equipamento cultural”, destaca a servidora pública Silvia dos Santos

Informações também podem ser obtidas pelo telefone 3853-2861 ou pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e da Biblioteca Pública.

Para emprestar um livro é necessário ter cadastro como usuário, para tanto, basta comparecer junto a Biblioteca com um comprovante de endereço atual (água, luz ou telefone) e, para os menores de 14 anos é necessária a autorização do responsável.

Lembrando que a Biblioteca Pública esta seguindo todas as recomendações e determinações das autoridades locais na prevenção à COVID-19, reabriu ao público em 03 de maio somente para empréstimos e devoluções de livros.

A Biblioteca Pública “João Luiz Alvarenga” está localizada na Rua: Odavilson Uttembergue, nº 43, Parque Industrial.