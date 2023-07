Biblioteca Pública Municipal “João Luiz Alvarenga” tem novos livros em seu acervo

A equipe da Biblioteca Pública Municipal “João Luiz Alvarenga” comunica que foram inseridos em seu acervo cerca de 20 novos títulos, doados pelo Supermercado Portuga.

Para a equipe da Biblioteca, por meio da doação as experiências de leitura são trocadas e o acervo se torna mais diversificado, confira os títulos desta doação: Loucos por livros – Emily Henry; Guerreira Akata – Nnedi Okorafor; A Mentira – Nora Roberts; A vida não é útil e Futuro Ancestral – Ailton Krenak; Abuso: A cultura do estupro no Brasil – Ana Paula Araújo; Nós: Uma antologia de literatura indígena – Edson Kayapó, etc; Se deus me chamar não vou – Mariana Salomão Carrara; Saboroso Cadáver – Agustina Bazterrica; Atlas: A história de Pa Salt- Lucinda Riley; A última casa da rua Needless – Catriona Ward; Último Natal em Paris: um Romance da Primeira Guerra Mundial – Hazel Gaynor; Testemunha fatal – Robert Bryndza; Uma aventura do Velho Baobá – Inaldete Pinheiro de Andrade; É assim que começa – Colleen Hoover; Mulheres improváveis – Viviane Martinello; A diferença invisível – Julie Dachez; Escravidão – Laurentino Gomes; Solitária – Eliana Alves Cruz; A raiva não educa. A calma educa.: Por uma geração de adultos e crianças com mais saúde emocional – Maya Eigenmann.

“Aproveitamos a oportunidade para agradecer todas as pessoas que se lembram da Biblioteca nos fazendo doações e também para convidar a comunidade a usufruir deste equipamento cultural”, destaca a servidora pública Silvia dos Santos.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 3853-2861 ou pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e da Biblioteca Pública. “Para emprestar um livro é necessário ter cadastro como usuário, para tanto, basta comparecer junto a Biblioteca com um comprovante de endereço atual (água, luz ou telefone) e, para os menores de 14 anos é necessária a autorização do responsável”, ressalta o Secretário de Cultura e Economia Criativa João Paulo Nascimento.