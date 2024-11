Biólogas do Zoo Bosque de Pedreira ministram palestra de “Educação Ambiental”

No último dia 6 de novembro, as biólogas do Zoo Bosque de Pedreira Maria Cristina Bataglioli e Ana Carolina Popolin, participaram de uma palestra a convite da Faculdade de Direito da Unifaj, representada pelos alunos Gabriela Tiosse, Felipe Ayres de Souza e o professor Raphael Tannus.

O evento voltado aos alunos dos 5º anos A e B, com idade entre 9 e 10 anos, teve como objetivo promover o debate com crianças sobre como as ações humanas coletivas têm impactos sobre a biodiversidade.

Durante a palestra as biólogas enfatizaram a importância de uma educação ambiental crítica, que estimule os alunos a questionar o modelo de vida atual e refletir sobre como as ações humanas podem afetar o meio ambiente. “É essencial que as crianças questionem os modelos de consumo e estilo de vida em que estão inseridas, entendendo a relação direta entre as ações humanas e os impactos na biodiversidade”, destacou a bióloga Ana Carolina Popolin.

A educação ambiental crítica, faz com que as crianças não apenas recebam informações, mas também se tornem reflexivas e questionadoras. Para as biólogas, a sensibilização das crianças desde cedo é crucial, pois elas têm o poder de levar esses conceitos para dentro de suas casas e comunidades, multiplicando a mensagem de preservação.

A ação em Jaguariúna se mostrou um exemplo de como, através da união entre instituições de ensino e organizações ambientais, é possível gerar impactos positivos na formação de uma sociedade mais integrada com a natureza.