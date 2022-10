Bolsa-Atleta é aprovada por vereadores de Amparo

Tendo como público-alvo os atletas amadores, que muitas vezes não

possuem o incentivo inicial para participar de competições, os

vereadores de Amparo aprovaram o Projeto de Lei n° 70/2022 [1], que

institui o Programa Bolsa-Atleta.

De autoria do prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, a proposta

votada no dia 17 de outubro concede auxílio financeiro mensal de acordo

com a abrangência que o atleta disputa. “Nosso objetivo é valorizar e

apoiar atletas e paratletas que representem o município de Amparo e

também desenvolver a prática do esporte como meio de promoção.

Muitas vezes, o esportista acaba desistindo por não ter esse recurso no

início”, justifica o prefeito.

Toda solicitação será acompanhada e autorizada pelo Conselho

Municipal de Esportes (Comesp). Poderão pleitear atletas com idade

acima de 10 anos e que residam no município há mais de um ano. Os

valores serão pagos mensalmente e poderão variar de acordo com a

abrangência dos eventos que o atleta participa, sendo R$ 200,00

(regional), R$ 400,00 (estadual) e R$ 600,00 (nacional).

O presidente da Câmara, vereador Carlos Cazotti (MDB), disse que para

2022 já estão reservados R$ 25 mil reais para o Programa Bolsa-Atleta.

“A dotação era de R$ 50 mil, mas para finalizar esse exercício, o

Executivo já ajustou esse valor. O importante é a ajuda que esses

atletas terão para custeio de despesas como transporte, estadia,

alimentação, taxas. É um grande avanço para nossa cidade”, declarou.

Participaram da sessão ordinária os vereadores André de Oliveira

(PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos

(DEM), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin

Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos

de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato

(PT).