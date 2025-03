Definidos os Finalistas do Campeonato de Futebol Veteranos de Santo Antônio de Posse

Os finalistas do Campeonato de Futebol Veteranos de Santo Antônio de Posse foram definidos no último sábado, 22 de março, após dois jogos emocionantes que garantiram vaga para a grande decisão. A final será disputada no próximo sábado, 29 de março, entre União de Amigos e Real Veteranos, no Estádio Municipal José Ferreira Neto, a partir das 15h.

No primeiro confronto das semifinais, o União de Amigos mostrou sua força e aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Juventude, consolidando-se como favorito ao título. A equipe dominou o jogo e garantiu a classificação com autoridade.

No segundo jogo, o Real Veteranos venceu o Rincão pelo placar apertado de 1 a 0, em uma partida equilibrada e muito disputada. Com a vitória, a equipe garantiu sua presença na grande final e agora se prepara para o duelo decisivo.

A final promete grandes emoções, com duas equipes que fizeram campanhas sólidas ao longo da competição. A expectativa é de um jogo acirrado e de muita qualidade técnica. O torcedor está convidado a comparecer ao Estádio Municipal José Ferreira Neto no sábado, 29 de março, às 15h, para prestigiar essa grande decisão do futebol veterano da cidade.