Bom Prato de Campinas comemora aniversário de 22 anos nesta quinta-feira

Inaugurado em 2002, o restaurante já forneceu mais de 12 milhões refeições para a população da cidade

Para celebrar seu vigésimo segundo aniversário, na quinta-feira (27), o Bom Prato de Campinas, localizado no interior do estado, servirá um cardápio diferenciado: Frango à parmegiana, batatas assadas ao bacon com provolone e salada festiva. De sobremesa, bolo de aniversário.

Desde a sua inauguração, em 27 de junho de 2002, a unidade já serviu 12,7 milhões de refeições para a população da cidade. Diariamente, são servidas 2.400 refeições, sendo 300 cafés da manhã, 1.800 almoços e 300 jantares. Os frequentadores pagam somente R$ 1,00 para almoçar ou jantar, e R$ 0,50 para tomar o café da manhã.

O Bom Prato de Campinas funciona na Avenida Doutor Moraes Sales, 384, centro da cidade

Sobre o Bom Prato

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Considerado a principal política pública de combate a fome do estado, o programa cresceu 24% em 2023 na comparação com 2022, servindo mais de 40 milhões de refeições no ano, favorecendo cerca de 4 milhões de paulistas/mês.

A rede de restaurantes populares conta, além das 45 unidades móveis, com 75 fixas distribuídas da seguinte forma: 24 na Capital; 19 na Região Metropolitana de São Paulo; 23 no Interior; e 09 no Litoral. Atualmente, são servidas 138 mil refeições por dia.

O horário de funcionamento é a partir das 7h para o café da manhã. O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. O jantar tem início às 17h.

Para mais informações e endereços da rede no estado, acessar o site: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/

SERVIÇO:

Bom Prato de Campinas

Almoço especial de aniversário

Agenda: Quinta-feira, 27 de maio de 2024 – a partir das 10h30

Endereço: Avenida Doutor Moraes Sales, 384 – Campinas.

Funcionamento: De segunda a domingo, incluindo feriados.

Horários:

● Café da manhã: às 7h

● Almoço: 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral.

● Jantar: às 17h.