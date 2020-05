Bombeiros eliminam incêndio no Jardim Itacolomy II

Na manhã desta terça-feira, 12, o Corpo de Bombeiro recebeu uma ligação da proprietária de uma residência no Jardim Itacolomy II, Rua Oswaldo de Carvalho. Segundo informações o fogo alastrou pelo quarto, sala, cozinha e banheiro.

A Equipe do CB deslocou se para o local dos fatos e conseguiu conter as chamas com a ajuda de dois caminhões Auto Tanque, todos os moradores saíram ilesos. Os bombeiros informaram que as causas do incêndio não foram identificadas.

Policiais Militares estiveram no local e elaboraram o Boletim de Ocorrência. Participaram da ocorrência a Equipe do Corpo de Bombeiros, Sargento Tavares, Cabos Isaac, Settanni, Willian, e do Resgate Sargento Fernando Costa, Cabos Correia e Leme.