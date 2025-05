Bora para o Itapirão: Basquete Itapira joga em casa nesta quarta-feira

O Basquete Itapira volta à quadra nesta quarta-feira, 21 de maio, em rodada dupla no Ginásio de Esportes ‘Benedito Alves de Lima’, o Itapirão. A partir das 19h00, o time treinado por Cláudio de Souza, o Xará, enfrenta a equipe da Unasp Roosters, de Engenheiro Coelho.

Em seguida, às 20h30, pela categoria livre masculino da Nova Liga de Basquete (NLB), os itapirenses encaram o Alley Oop, de Campinas. A SEL (Secretaria de Esportes e Lazer) de Itapira convida toda a população a comparecer e apoiar os atletas em mais uma jornada esportiva.

NO FIM DE SEMANA

No último fim de semana, o sub15 do Basquete Itapira garantiu uma importante vitória fora de casa em rodada da Liga Metropolitana de Basquete (LMB), realizada no sábado (17), em Jaguariúna. Enfrentando a equipe de Sumaré, no Ginásio Azulão, em Jaguariúna, os itapirenses venceram por 62 a 57 após uma virada construída com boa atuação defensiva no terceiro período, quando a equipe sofreu apenas quatro pontos.

Já o sub13 teve um desafio difícil no domingo (18), em Amparo, também pela LMB. A equipe enfrentou a Associação Atlética Ararense, da cidade de Araras, e mesmo com boa atuação nos dois primeiros períodos, não conseguiu manter o ritmo e acabou superada por 68 a 45.