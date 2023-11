Boxe de Pedreira conquista cinturões em competição disputada em São Paulo

No domingo, 26 de novembro, a equipe de Boxe de Pedreira, comandada pelo Professor Dario Pantera, esteve disputando mais uma competição na cidade de São Paulo.

Contando com o apoio da Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer, os atletas Diego Lucas e Lucas Soares, conquistaram cinturões de Campeão em suas categorias, já os atletas Pedro, ficou com o 1º lugar em sua categoria, Rodolfo e Rian com o 2º lugar em suas categorias.

“Parabéns aos atletas da equipe de Boxe de Pedreira que fazem parte do Projeto Pro Esporte. Nosso muito obrigado ao Prefeito Fábio Polidoro pelo total apoio ao esporte de Pedreira”, destaca o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.