FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JAGUARIÚNA OFERECE AULAS GRATUITAS DE CROCHÊ

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna está com uma excelente oportunidade para quem deseja aprender ou aprimorar suas habilidades em crochê. As aulas são ministradas pela professora Sueli Terezinha Ribeiro Petrucci e acontecem duas vezes por semana, de forma gratuita.

As aulas são oferecidas em dois locais diferentes para melhor atender a população. Às terças-feiras, das 13h às 16h, no bairro Roseira de Cima, localizado na Rua Macieira, 163, no Posto de Saúde da Roseira. Já nas sextas-feiras, o curso é das 13h às 16h, na sede do Fundo Social de Jaguariúna.

Os interessados devem comparecer diretamente ao local das aulas nos dias e horários indicados. O curso é uma excelente oportunidade para desenvolver habilidades artesanais, gerar renda extra e promover a interação entre os participantes.

Para mais informações, entre em contato com o Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro, ou pelo telefone: (19) 3867-2344.

Foto: divulgação