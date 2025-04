Com risco crescente de enchentes, cresce a busca por guarda-móveis seguros: onde proteger seus bens da água?

Com as mudanças climáticas se intensificando, enchentes e alagamentos deixaram de ser eventos esporádicos para se tornarem uma preocupação constante em muitas cidades brasileiras. Nas últimas semanas, o cenário de destruição causado pelas fortes chuvas evidenciou uma necessidade urgente: onde guardar bens pessoais ou empresariais sem o risco de perdas irreparáveis?

Nesse contexto, cresce a demanda por espaços de armazenamento seguros, longe de áreas de risco e preparados para proteger móveis, estoques, equipamentos e objetos de valor. A Iugas Mudanças e Transportes, empresa especializada em logística e guarda-móveis, tem se destacado ao oferecer uma estrutura moderna, limpa, segura e, acima de tudo, livre de ameaças naturais.

“Nesta época do ano, armazenamos muitos itens de residências, como louças que estavam em armários danificados pela água, roupas de closets inundados e até conjuntos de sofás, mesas e cadeiras. É uma forma prática e segura de evitar prejuízos maiores”, afirma Eduardo Avelar, sócio da Iugas.

Um dos casos recentes atendidos pela empresa foi o de uma cliente que enfrentou um grave vazamento de água causado por falhas na construção da própria residência. O incidente inundou o imóvel, obrigando a retirada urgente de móveis e objetos pessoais. “Ela perdeu muitas roupas e alguns móveis que não resistiram à água. Outros itens foram levados ao nosso guarda-móvel até a conclusão da reforma. Assim que a obra terminou, conseguimos devolver tudo com segurança para o novo lar, sem mais perdas”, relata Avelar.

Avelar reforça que, na hora de escolher um guarda-móvel, é essencial avaliar a localização. “Jamais opte por locais em áreas baixas, próximos a córregos ou com histórico de alagamentos. Em caso de comerciantes, o ideal é não concentrar toda a mercadoria em um único ponto. Dividir o estoque pode ser a salvação em caso de uma catástrofe climática”, alerta.

A sede da Iugas foi construída justamente com essa preocupação: em terreno plano, sem proximidade com encostas ou cursos d’água, e com histórico zero de inundações. Além disso, a empresa oferece vigilância 24h, controle de acesso, higienização regular e atendimento personalizado para empresas e famílias.

Em tempos de instabilidade climática, segurança não é mais luxo — é necessidade. E onde você armazena seus bens pode fazer toda a diferença entre um recomeço tranquilo ou um prejuízo sem volta.