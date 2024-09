Brasil registra milhares de acidentes com animais peçonhentos

No Brasil, milhares de acidentes com lagartas e animais aquáticos são registrados todos os anos, destacando-se como um problema de saúde pública. Em 2023, foram notificados mais de 341 mil acidentes com animais peçonhentos, sendo que a maioria envolveu escorpiões, aranhas e serpentes. No entanto, cerca de 7 mil casos envolveram lagartas, e acidentes com animais aquáticos também preocupam.

O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece atendimento imediato e antivenenos para esses casos, garantindo tratamento adequado em hospitais especializados. Entre as lagartas, as do gênero Lonomia merecem atenção especial, pois podem causar complicações graves, como hemorragias. O Brasil é o único país produtor do Soro Antilonômico, específico para tratar esses casos mais severos.

Para evitar acidentes, é recomendado podar árvores, usar luvas ao manusear plantas e ter cuidado ao tocar em troncos e folhas. No caso de crianças, a atenção deve ser redobrada, já que lagartas coloridas podem atrair curiosidade. Se ocorrer um acidente, lave bem o local com água e sabão e procure atendimento médico imediatamente. Evite aplicar substâncias caseiras, como café ou pasta de dente.

Já no litoral, acidentes com águas-vivas e caravelas também podem ser perigosos. Seus tentáculos liberam toxinas que causam dor intensa, bolhas e até complicações cardíacas. Se você for vítima, use compressas de gelo e, se houver dificuldade para respirar, procure atendimento médico urgente. Para emergências, ligue para o SAMU pelo 192 ou os Bombeiros pelo 193.

Reportagem, Janary Damacena

Agência Voz