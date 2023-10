Brew Festival volta a Campinas com cerveja, gastronomia e nove shows no feriado de outubro

Uma das mais tradicionais festas cervejeiras do interior paulista acontece entre os dias 12 e 15, quinta-feira a domingo, na Praça Arautos da Paz, ao lado do Parque Portugal, evento é pet friendly e tem entrada gratuita

Um dos mais importantes, tradicionais e consagrados eventos cervejeiros do interior do Estado de São Paulo volta a agitar Campinas no final de semana do feriado prolongado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O Brew Festival acontece pela primeira vez na Praça Arautos da Paz, ao lado do Parque Portugal, onde fica a Lagoa do Taquaral, entre os dias 12 e 15 de outubro, de quinta-feira a domingo. O evento é realizado pela WB Produções & Promoções e tem apoio da Prefeitura Municipal de Campinas por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A entrada é gratuita.

A festa, que ao longo dos anos tornou-se a “queridinha” de fãs apaixonados pelas geladas de toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC), traz ao público ao menos 250 estilos, oferecidos por 30 cervejarias de diferentes regiões do país.

A programação começa na quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, às 11h. As atrações prosseguem até às 22h. Na sexta-feira (13), no sábado (14) e no domingo (15), o Brew Festival recebe o público no mesmo horário, das 11h às 22h.

O festival tem como principal objetivo mostrar as novidades do mercado das artesanais. São rótulos de qualidade produzidos com puro malte, sem processos industriais. Merecem estaque as cervejas sem álcool e sem glúten, que estão em alta na preferência dos consumidores. Elas podem ser encontradas no estande da Cervejaria Campinas, patrocinadora do evento.

GASTRONOMIA E DIVERSÃO

Além da diversidade de rótulos, estilos e sabores de cerveja e de toda a programação direcionada ao universo cervejeiro, o Brew Festival traz a Campinas uma ampla variedade de pratos da chamada gastronomia de rua e do universo BBQ. A praça de alimentação a céu aberto também conta com a ala dos doces, com opções de sobremesas que farão a alegria de crianças e adultos.

Outra atração do Brew é a exposição de produtos alimentícios, como cachaças e queijos, acessórios para churrasco e cozinha, artesanato e vestuário. A galera jovem pode aproveitar a festa para fazer tatuagem ou colocar o sonhado piercing. O evento ainda traz como diferencial uma ampla área kids para diversão das crianças. Se a preocupação são os animais de estimação, o festival é pet friendly, ou seja, todos estão convidados para a festa.

“Para celebrar a casa nova, preparamos uma edição especial do Brew Festival. O público de Campinas e de toda a RMC pode desfrutar do que existe de melhor no mercado cervejeiro. Além disso, nossa festa se destaca pela gastronomia e shows ao vivo. A intenção é proporcionar momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização do Brew Festival, Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

SHOW COM MOTOS PROMETE ADRENALINA

Uma das novidades da edição 2023 do Brew Festival é o “Show das Motos”, uma união de adrenalina e habilidade. O número é apresentado por experientes motociclistas. Ganhou projeção em circos e passou a fazer parte de grandes eventos.

O globo que será montado na Praça Arautos da Paz, em Campinas, tem 4,20 metros de diâmetro adaptado com sistema especial de sapatas. Cada apresentação reúne dois pilotos em motos equipadas com motores de dois tempos de 100 cilindradas.

As manobras são eletrizantes e o público pode ser convidado a fazer parte do espetáculo. A equipe que promove o show se apresenta no Brasil e no exterior há 23 anos, sendo a pioneira em realizar a atividade fora dos circos.

DIAS E NOITES DE ROCK AND ROLL

Para incrementar o espaço durante o Brew Festival, em Campinas, nove shows estão confirmados. São três no feriado de quinta-feira (12), um na sexta-feira (13) e outros cinco entre o sábado (14) e o domingo (15).

Para a abertura da programação, sobe ao palco na quinta-feira (12), às 12h, a banda Mamonas Psicodélicas para o Tributo Mamonas Assassinas. Depois, às 15h, a atração é o grupo Old Chevy, com o Show “Vintag e Rock’n Roll”. Para fechar o primeiro dia de festival, a 220 Volts homenageia a banda Capital Inicial. .

Na sexta-feira (13), o grupo Monallizza traz a Campinas os sucessos de Tim Maia. O show começa às 18h. No sábado (14), se apresentam Blue Army (Aerosmith cover), às 14h, e Juliana Kosso, que mostra o Tributo a Rita Lee, às 18h.

No domingo (15), Jack Rock Blues agita a na Praça Arautos da Paz com o Tributo ao Barão Vermelho, a partir das 12h. Em seguida, às 15h, o grupo Eruption faz o Van Halen Tribute. Para encerrar a agenda de shows do festival, às 18h, o Rising Power toca os sucessos do AC/DC. Em um segundo palco instalado no recinto, o público tem a chance de aproveitar diferentes intervenções artísticas.

Serviço

Brew Festival – Campinas-SP

Local: Praça Arautos da Paz

Endereço: Praça Arautos da Paz, ao lado do Parque Portugal (Lagoa do Taquaral, Vila Nogueira, Campinas-SP

Dias: 12,13, 14 e 15 de outubro (quinta e sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: 11h às 22h

Entrada: Gratuita

Estrutura: Espaço kids, palcos, praça de alimentação, Globo de Motos

Evento pet friendly

Realização: WB Produções & Promoções

Informações: (19) 9.9494-2787 (WhatsApp)

Site: www.brewfestival.com.br

Redes Sociais: @brew_festival (Instagram) e /brewfestival (Facebook)

Patrocínio: Cervejaria Campinas e Jack Links

Apoio: Prefeitura Municipal de Campinas/Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Quinta-feira, dia 12 de outubro (feriado)

12h: Mamonas Psicodélicas (Mamonas Assassinas Tributo)

15h: Old Chevy (Vintage Rock’n Roll).

18h: 220 Volts (Capital Inicial Tributo)

Sexta-feira, dia 13 de outubro

18h: Monallizza (Tributo a Tim Maia)

Sábado, dia 14 de outubro

14h: Blue Army (Aerosmith cover)

18h: Juliana Kosso (Rita Lee Tributo)

Domingo, dia 15 de ouutubro

12h: Jack Rock Blues Barão Vermelho Tributo)

15h: Eruption (Van Halen Tribute)

18h: Rising Power (AC/DC cover)

CERVEJARIAS PARTICIPANTES

• Campinas

• Aventura Líquida

• Gutemberg

• Nineties

• Hoffen

• Blacaman

• Cosvesi

• Daora Vida

• Tábuas

• Marés

• Hausen

• Campos de Jordão

• Barrossa

• Vila Alemã

• Dama

• Hebling

• Bamberg

• Sanches

• Mr. Wolf

• Bodebrown

• Copina

• Germânia

• Lemans

• Quinta do Malte

• Odeon

• Cevada Pura

• Berggren

• Schornstein

• Martina

• Formiga

BURGERS

– Café Crioulo

– Paraty Burger

– Brasa Burger

– O Xapeiro

– Blitz

ÁREA FOOD

– Parada Obrigatória

– Truck Sírio

– Na Brasa

– Crepe Capricho

– Ohana Food (Hot-dog e porções)

– Batata Legal

– Batata Show Food Truck

– Acarajé

– Palhoça Food Truck

SWEET BREW

– Rocca Churros

– Expresso Churros

– Delícias da Vovó

– Papito Churros

– Cadê meu Shake

EXPOSITORES

– Canto da Cachaça

– Yellowme

– Muru

– Hidromel

– Meias divertidas by Leidy

– Tattoo, piercing e acessórios

– AMB Acessórios

– Mió do Queijo

– Art’s minerais

– Molotov

– Amendobento

– Bullsdog Motorock

– Naura Brinquedos