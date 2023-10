Brincando no CRAS

Mais uma edição especial do ‘Brincando no CRAS’ marcou o feriado e fim de semana das crianças, com eventos livres na ‘Praça do Rodrigo’ e ‘Campo do Laranjeiras’.

Os eventos integraram as programações infantis da semana municipal da criança, realizado na ‘Praça do Rodrigo’ no feriado do ‘Dia das Crianças’, quinta-feira (12), e ‘Campo do Laranjeiras’, sábado (14), reunindo grande público.

O ‘Brincando no CRAS’ é organizado pela Prefeitura de Cosmópolis, coordenado pela Promoção Social e Ação Comunitária, disponibilizando para as crianças e familiares, ações interativas, esportes, brinquedos infláveis e recreativos.

Confira novas programações.

Estão programadas novas edições do ‘Brincando no CRAS’ para o dia 21/10 (sábado), organizado na ‘Praça do Parque Ester’, e 28/10 (último sábado do mês), estabelecido na CRAS CEU Andorinhas. As edições são livres e gratuitas, participe!