Cachaças de Amparo são premiadas no 1º Concurso Estadual de Qualidade

O 1º Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista elegeu as melhores cachaças produzidas no estado de São Paulo. A cerimônia premiou 78 rótulos de cachaça, marcando um momento histórico de valorização e reconhecimento da bebida como um dos maiores símbolos da cultura e do agronegócio paulista. O evento aconteceu na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), na última terça-feira, 3 de dezembro.

Com a participação de municípios de todas as regiões do estado, o concurso reforçou a importância da qualidade, da inovação e da sustentabilidade na produção de cachaça.

A cachaça paulista, responsável por 45% da produção nacional, avança ainda mais como referência de qualidade e sustentabilidade, conquistando o mercado e valorizando o trabalho de centenas de produtores espalhados pelo estado

As 78 cachaças premiadas foram avaliadas com rigor técnico, considerando aspectos como qualidade sensorial, procedência e informações de rótulo. Ao todo, 51 rótulos conquistaram medalhas de ouro (90 a 100 pontos), 23 de prata (80 a 89 pontos) e 4 de bronze (70 a 79 pontos), reforçando o padrão de excelência da cachaça paulista.

Amparo teve premiações nas categorias:

Branca Ouro

Cachaça Fina Flor

Branda Prata

Cachaça da Torre.

Armazenada Ouro

Cachaça Gran Nono e

Cachaça Giuseppe Carvalho

Armazenada Prata

Da Torre

“São produtos de Amparo, já premiados nacional e internacionalmente. O Turismo Rural tem se destacado no Estado de São Paulo, com essas propriedades. Em nossos eventos, como o Festival de Inverno e Festival da Viola, turistas e amparenses podem apreciar, presentear e conhecer nossa cachaça”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Paulo Fernandes.