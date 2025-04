Holambra inicia 91ª edição do Curso de Gestantes com acolhimento e apoio às futuras mamães

A 91ª edição do tradicional Curso de Gestantes de Holambra teve início nesta semana com um encontro repleto de carinho e informação, realizado na Associação Príncipe Bernardo (APB). A primeira-dama do município, Yvonne Schouten Capato, marcou presença na abertura da atividade, reforçando o compromisso da cidade com o bem-estar das futuras mamães.

Coordenado com dedicação por Maritha Domhof e promovido com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, o curso é desenvolvido por voluntárias que fazem toda a diferença na preparação das gestantes para a chegada dos bebês. A programação inclui rodas de conversa sobre parto, cuidados com o recém-nascido e até dicas práticas para montar o enxoval.

A Prefeitura de Holambra também participa ativamente dessa iniciativa, oferecendo kits com banheira, roupinhas, fraldas, pomadas e sabonetes, ajudando a garantir um início mais tranquilo para mães e filhos.

As inscrições ainda estão abertas! Para participar, basta ir até o Salão da Terceira Idade. As atividades seguem até o dia 2 de junho.

Muito mais que um curso, essa ação representa acolhimento, informação e apoio verdadeiro para quem está prestes a viver uma das fases mais transformadoras da vida.