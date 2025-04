Prefeitura inicia Campanha de Vacinação Contra a Gripe Influenza

A Prefeitura inicia nesta quinta-feira, a Campanha de Vacinação contra a gripe Influenza. A imunização é essencial para proteger a população contra complicações causadas pelo vírus da gripe, especialmente os grupos mais vulneráveis.

Podem receber a vacina gratuitamente crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), idosos com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades.

A vacina está disponível nas unidades de saúde do município, das 8h às 16h. Para se imunizar, basta procurar a unidade mais próxima portando a caderneta de vacinação e um documento de identificação.

Importante destacar que na unidade PSF Elídia Fabocci da Silva (Rincão) as doses são disponibilizadas às quintas-feiras, as demais, todos os dias. A vacinação é uma medida eficaz para reduzir o risco de complicações e internações decorrentes da gripe.

Márcia Simenton, responsável pela Vigilância Epidemiológica, ressalta a importância de manter a caderneta de vacinação sempre atualizada: “A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra doenças, manter a carteirinha em dia garante proteção não só para quem recebe a vacina, mas também para toda a comunidade, ajudando a reduzir a circulação do vírus”, disse.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde ou com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (19) 3896-3768 ou whatsapp (19) 3896-4273, ou presencialmente no endereço Rua Senador Paula Ramos, 272 – Centro. O horário de atendimento é das 7h às 17h.